Россиянам перечислили признаки аутизма у детей
Лучше как можно раньше выявить у ребенка аутизм, чем потом разбираться с последствиями, сказала в пресс-центре НСН Эрстея Дейс.
Психолог, невролог Эрстея Дейс в пресс-центре НСН рассказала, на что обратить внимание в поведении ребенка, чтобы выявить расстройства аутистического спектра (РАС) как можно раньше.
«В возрасте трех месяцев можно заметить, что такой ребенок не следит за матерью. Если взгляд не фиксируется на матери, на указательном пальце, например… Тогда следует обратиться к более глубокому обследованию ребенка. Второй признак — когда ребенок не отвечает на какие предлагаемые действия. Третий — если ребенок физическим функционален, но делает циклические движения. Или же если не понимает и не повторяет движения мамы. Лучше начинать этим заниматься сразу, чем потом разбираться с последствиями. Также могут быть замедлены движения, может вообще быть фиксация взгляда, невовремя развитая речь. Нужно сразу идти и обследоваться», — сказала собеседница НСН.
Эксперт фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова, в свою очередь, отметила, что дети с аутизмом в первые полгода жизни почти не отличаются от своих обычных сверстников.
«Признаки разные в зависимости от возраста. В возрасте до 12-16 месяцев скрининговых методов нет, и мы следим за реакцией ребенка на взрослых, за социальной улыбкой. Но исследования показывают, что аутичные дети в первые шесть месяцев жизни практически не отличаются от нейротипичных детей. Надо помнить: совместное внимание, реакция на обращенную речь, чуть позже — на имя», — отметила Морозова.
В России наблюдается резкий рост числа тяжелых неврологических заболеваний у детей. Согласно информации из СМИ, за последние шесть лет количество диагностированных случаев расстройства аутистического спектра (РАС) у детей увеличилось приблизительно на 140%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в глобальном масштабе число детей с аутизмом ежегодно растет на 13%.
