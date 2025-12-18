Эксперт фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова, в свою очередь, отметила, что дети с аутизмом в первые полгода жизни почти не отличаются от своих обычных сверстников.



«Признаки разные в зависимости от возраста. В возрасте до 12-16 месяцев скрининговых методов нет, и мы следим за реакцией ребенка на взрослых, за социальной улыбкой. Но исследования показывают, что аутичные дети в первые шесть месяцев жизни практически не отличаются от нейротипичных детей. Надо помнить: совместное внимание, реакция на обращенную речь, чуть позже — на имя», — отметила Морозова.

В России наблюдается резкий рост числа тяжелых неврологических заболеваний у детей. Согласно информации из СМИ, за последние шесть лет количество диагностированных случаев расстройства аутистического спектра (РАС) у детей увеличилось приблизительно на 140%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в глобальном масштабе число детей с аутизмом ежегодно растет на 13%.

