Врач перечислила основные причины возникновения аутистических расстройств
Причины возникновения аутизма у детей могут быть разными, это большая проблема, которая пока не изучена до конца, сказала в пресс-центре НСН Эрстея Дейс.
В Японии пытались разработать препараты от аутизма, однако безуспешно, потому что генетика очень мало изучена, заявила в пресс-центре НСН психолог, невролог Эрстея Дейс.
«В США и Швейцарии делают пробы на синдром Дауна и на расстройства аутистического спектра (РАС). Но достоверность этих проб невелика. Почему ломаются гены, сложно определить. Там же не один ген, а сразу 100 генов должны сломаться, чтобы образовалось РАС. Генетика — самое неизученное. Поломки генов происходят не только из-за возраста родителей. Бывает, где-то в поколении влюбленность брата и сестры. Где-то влияет экологическая обстановка, где-то — психологическая. Где-то — применение определенных фармакологических препаратов, которые дают генетические сбои в следующих поколениях. Факторов много. Проблема все еще не изучена, хотя и растет с каждым годом. В Японии пробовали уже и препараты разрабатывать, но не получается генетическая компенсация. Человек предполагает, а природа располагает», — сказала собеседница НСН.
В России наблюдается резкий рост числа тяжелых неврологических заболеваний у детей. Согласно информации из СМИ, за последние шесть лет количество диагностированных случаев расстройства аутистического спектра (РАС) у детей увеличилось приблизительно на 140%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что в глобальном масштабе число детей с аутизмом ежегодно растет на 13%.
Ранее профессор Казанского государственного медицинского университета Владимир Менделевич заявил НСН, что в России действительно растет заболеваемость аутизмом, однако из-за того, что психиатры не могут договориться, что именно считать аутизмом, назвать точное число заболевших и подобрать верную тактику лечения сложно.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru