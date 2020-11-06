9.11.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Бюджетный кризис: Что ведёт регионы к банкротству?

Счётная палата отметила у ряда российских регионов серьёзные проблемы с государственным долгом. Так, долг Мордовии составляет сегодня более 51 млрд рублей, увеличившись за последние два года на 27%, в то время как долг Псковской области за тот же период вырос до 17 млрд рублей. В Ингушетии, где просроченная задолженность составляет уже 67,7 млн рублей, премьер-министром России Михаилом Мишустиным и вовсе было поручено властям региона заключить соглашение Минфином о мерах по восстановлению задолженности региона. Предполагается, что финансовым властям Ингушетии придётся передать часть полномочий, в связи с чем многие СМИ уже окрестили происходящее «банкротством». Помимо перечисленных, эксперты также отмечают в качестве крайне бедных регионов Астраханскую область и Марий Эл.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о причине обеднения российских регионов и расскажут, что их ждёт в ближайшем будущем.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников;

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8