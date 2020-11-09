Услуги или производство? Экономист рассказал, что спасет регионы в карантин
Глава центра экономических исследований Института нового общества объяснил на пресс-конференции НСН, какие регионы России меньше всего пострадали из-за карантина.
Счётная палата отметила у нескольких российских регионов серьёзные проблемы с госдолгом. Так, задолженность Мордовии составляет более 51 млрд рублей, долг Псковской области вырос до 17 млрд рублей, Ингушетия должна федеральному бюджету 3,33 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином о мерах по восстановлению платежеспособности. В связи с этим многие СМИ уже окрестили происходящее «банкротством».
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН рассказал, что спасло экономику регионов во время первой волны коронакризиса.
«Там, где производство было основой, не было многочисленных увольнений и большого экономического провала. А в городах с постиндустриальной экономикой - в Москве, Санкт-Петербурге - удар оказался наиболее сильным. То, что в регионах экономика не основана на услугах, это ее и спасло», - рассказал экономист.
Между тем, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что экономические проблемы помимо Ингушетии наблюдаются также в Мордовии - там госдолг превышает годовой объем собственных средств. Кроме того, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии растут объемы безработицы несмотря на активное финансирование этих регионов государством. Вместе с тем он добавил, что для признания региона банкротом необходимо не только заключение Счётной палаты, но и решение суда.
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