В Госдуме раскритиковали «внешнее управление» Ингушетией
Депутат заявил на пресс-конференции НСН, что федеральные власти не смогут эффективно инвестировать в регион, так как не знает ситуации на месте.
Счётная палата отметила у нескольких российских регионов серьёзные проблемы с госдолгом. Так, задолженность Мордовии составляет более 51 млрд рублей, долг Псковской области вырос до 17 млрд рублей, Ингушетия должна федеральному бюджету 3,33 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином о мерах по восстановлению платежеспособности. В связи с этим многие СМИ уже окрестили происходящее «банкротством».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников на пресс-конференции НСН рассказал, как будет происходить «внешнее управление» Ингушетией.
«Местный чиновник не сможет тратить деньги, не согласовав это с Минфином. Но Минфин при всей гениальности сотрудников не может определить, куда нужно вложить деньги в регионе, чтобы получить эффект. Только местные знают ситуацию, условия, потребительский рынок. Поэтому это не управление финансовое, а лишь дополнительный контроль за расходованием денег. Поэтому это не решение проблемы. Наоборот, нужно отдавать максимальную самостоятельность на местах. А неэффективное расходование – это, скорее всего, управленческая проблема, нужно просто произвести перестановку кадров», - сказал парламентарий.
Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что экономические проблемы, помимо Ингушетии, наблюдаются также в Мордовии - там госдолг превышает годовой объем собственных средств.
Кроме того, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии растут объемы безработицы несмотря на активное финансирование этих регионов государством. Вместе с тем он добавил, что для признания региона банкротом необходимо не только заключение Счётной палаты, но и решение суда.
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