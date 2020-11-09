В Госдуме раскритиковали «внешнее управление» Ингушетией

«Местный чиновник не сможет тратить деньги, не согласовав это с Минфином. Но Минфин при всей гениальности сотрудников не может определить, куда нужно вложить деньги в регионе, чтобы получить эффект. Только местные знают ситуацию, условия, потребительский рынок. Поэтому это не управление финансовое, а лишь дополнительный контроль за расходованием денег. Поэтому это не решение проблемы. Наоборот, нужно отдавать максимальную самостоятельность на местах. А неэффективное расходование – это, скорее всего, управленческая проблема, нужно просто произвести перестановку кадров», - сказал парламентарий.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что экономические проблемы, помимо Ингушетии, наблюдаются также в Мордовии - там госдолг превышает годовой объем собственных средств.

Кроме того, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии растут объемы безработицы несмотря на активное финансирование этих регионов государством. Вместе с тем он добавил, что для признания региона банкротом необходимо не только заключение Счётной палаты, но и решение суда.

