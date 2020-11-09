«Как снежный ком». В Госдуме рассказали, откуда берется долг у регионов
Депутат заявил на пресс-конференции НСН, что федеральные власти провоцируют регионы залезать в долги.
Счётная палата отметила у нескольких российских регионов серьёзные проблемы с госдолгом. Так, задолженность Мордовии составляет более 51 млрд рублей, долг Псковской области вырос до 17 млрд рублей, Ингушетия должна федеральному бюджету 3,33 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином о мерах по восстановлению платежеспособности. В связи с этим многие СМИ уже окрестили происходящее «банкротством».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников на пресс-конференции НСН рассказал, откуда у регионов берется долг.
«С 2004 года мы передали в субъекты огромное количество федеральных обязанностей. Субъекты сейчас обязаны платить все, что получено людям в рамках соцзащиты. По идее эти деньги должны идти из федерального бюджета. Но федеральные власти размышляют так: вы платите, а мы вам потом вернем. Но у субъекта нет денег, и он вынужден идти в коммерческий банк и занимать их. Но государство возмещает этот кредит не по ставке банка, а по ставке Минфина. То есть для выполнения федеральных обязательств субъект сам себя вгоняет в долги. И это как снежный ком, с каждым годом всё больше и больше», - рассказал депутат.
Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что экономические проблемы помимо Ингушетии наблюдаются также в Мордовии - там госдолг превышает годовой объем собственных средств. Кроме того, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии растут объемы безработицы несмотря на активное финансирование этих регионов государством. Вместе с тем он добавил, что для признания региона банкротом необходимо не только заключение Счётной палаты, но и решение суда.
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