Экономист объяснил, почему российским регионам нельзя давать в долг

«На мой взгляд, иметь долг регионы не должны. Это не означает, что у них не должно быть денег, у них не должно быть долгов. Ведь это только с одной стороны долг, а с другой – рента. Когда правительство предлагает реструктуризировать долги, для губернатора это неинтересный разговор, потому что долг для него – это замечательно. Чем больше долг, тем больше получателей дохода с платежей по этому долгу. Это надо решать переходом от федеративного устройства страны к унитарному», - сказал он.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что экономические проблемы наблюдаются также в Мордовии - там госдолг превышает годовой объем собственных средств. Кроме того, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии растут объемы безработицы несмотря на активное финансирование этих регионов государством. Вместе с тем он добавил, что для признания региона банкротом необходимо не только заключение Счётной палаты, но и решение суда.

