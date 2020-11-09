Экономист объяснил, почему российским регионам нельзя давать в долг
Глава центра экономических исследований Института нового общества рассказал на пресс-конференции НСН, почему регионам выгодно иметь задолженность перед государством.
Счётная палата отметила у нескольких российских регионов серьёзные проблемы с госдолгом. Так, задолженность Мордовии составляет более 51 млрд рублей, долг Псковской области вырос до 17 млрд рублей, Ингушетия должна федеральному бюджету 3,33 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином о мерах по восстановлению платежеспособности. В связи с этим многие СМИ уже окрестили происходящее «банкротством».
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН рассказал, почему регионам нельзя давать в долг.
«На мой взгляд, иметь долг регионы не должны. Это не означает, что у них не должно быть денег, у них не должно быть долгов. Ведь это только с одной стороны долг, а с другой – рента. Когда правительство предлагает реструктуризировать долги, для губернатора это неинтересный разговор, потому что долг для него – это замечательно. Чем больше долг, тем больше получателей дохода с платежей по этому долгу. Это надо решать переходом от федеративного устройства страны к унитарному», - сказал он.
Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что экономические проблемы наблюдаются также в Мордовии - там госдолг превышает годовой объем собственных средств. Кроме того, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии растут объемы безработицы несмотря на активное финансирование этих регионов государством. Вместе с тем он добавил, что для признания региона банкротом необходимо не только заключение Счётной палаты, но и решение суда.
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