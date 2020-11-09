В Госдуме назвали регионы России на грани «банкротства»

Счётная палата отметила у нескольких российских регионов серьёзные проблемы с госдолгом. Так, задолженность Мордовии составляет более 51 млрд рублей, долг Псковской области вырос до 17 млрд рублей, Ингушетия должна федеральному бюджету 3,33 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином о мерах по восстановлению платежеспособности. В связи с этим многие СМИ уже окрестили происходящее «банкротством».

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников на пресс-конференции НСН назвал число регионов, находящихся на грани «банкротства»