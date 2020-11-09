В Госдуме назвали регионы России на грани «банкротства»

Депутат Госдумы рассказал, что в критической ситуации находится немало российских субъектов.

Счётная палата отметила у нескольких российских регионов серьёзные проблемы с госдолгом. Так, задолженность Мордовии составляет более 51 млрд рублей, долг Псковской области вырос до 17 млрд рублей, Ингушетия должна федеральному бюджету 3,33 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином о мерах по восстановлению платежеспособности. В связи с этим многие СМИ уже окрестили происходящее «банкротством».

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников на пресс-конференции НСН назвал число регионов, находящихся на грани «банкротства»

«Никогда такого не было»: «Банкротство» Ингушетии назвали опасным прецедентом

«На сегодняшний день из 85 субъектов у 20 доходы составляют 85% расходов. Из оставшихся минимум половина, то есть еще порядка 20 регионов, находятся на грани этих показателей. Таким образом, мы можем сказать, что две трети регионов в критической или предкритической ситуации», - сказал парламентарий.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что экономические проблемы наблюдаются также в Мордовии - там госдолг превышает годовой объем собственных средств. Кроме того, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии растут объемы безработицы несмотря на активное финансирование этих регионов государством. Вместе с тем он добавил, что для признания региона банкротом необходимо не только заключение Счётной палаты, но и решение суда.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:БанкротствоЭкономикаРегионы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры