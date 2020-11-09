«Бухгалтер у власти». В Госдуме рассказали, кто мешает процветанию России
Властям России следует не придумывать налоги, а мотивировать граждан заниматься бизнесом, особенно, в регионах, заявил депутат на пресс-конференции в НСН.
Счётная палата отметила у нескольких российских регионов серьёзные проблемы с госдолгом. Так, задолженность Мордовии составляет более 51 млрд рублей, долг Псковской области вырос до 17 млрд рублей, Ингушетия должна федеральному бюджету 3,33 млрд рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином о мерах по восстановлению платежеспособности. В связи с этим многие СМИ уже окрестили происходящее «банкротством».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников на пресс-конференции НСН рассказал, что мешает развитию российской экономики.
«Страной управляют бухгалтеры. И сейчас премьер тот же самый бухгалтер. Хоть он сам себя любит называть айтишником, но он налоговик. У бухгалтера и руководителя разные задачи. Пока мы не создадим такую экономическую модель, чтобы богатели как наемные работники, так и бизнесмены, мы из этой ситуации не выпрыгнем. Источник один: богатство регионов. Оно обеспечивается предпринимательской деятельностью, а не природными ресурсами. Поэтому надо развивать предпринимательство», - сказал депутат.
В частности, он раскритиковал налог на добавленную стоимость. «У нас есть совершенно дикий налог – НДС. Мы его еще и повысили с 18 до 20 пунктов. Это абсолютно абсурдный налог, который заставляет всю цепочку потребителей авансировать последующий передел. В лучшем случае, его можно было бы заменить налогом с продаж. При этом в бюджет из порядка 50 триллионов рублей НДС попадает лишь 10. Они просто теряются», - считает парламентарий.
Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что экономические проблемы помимо Ингушетии наблюдаются также в Мордовии - там госдолг превышает годовой объем собственных средств. Кроме того, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии растут объемы безработицы несмотря на активное финансирование этих регионов государством. Вместе с тем он добавил, что для признания региона банкротом необходимо не только заключение Счётной палаты, но и решение суда.
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