«Бухгалтер у власти». В Госдуме рассказали, кто мешает процветанию России

«Страной управляют бухгалтеры. И сейчас премьер тот же самый бухгалтер. Хоть он сам себя любит называть айтишником, но он налоговик. У бухгалтера и руководителя разные задачи. Пока мы не создадим такую экономическую модель, чтобы богатели как наемные работники, так и бизнесмены, мы из этой ситуации не выпрыгнем. Источник один: богатство регионов. Оно обеспечивается предпринимательской деятельностью, а не природными ресурсами. Поэтому надо развивать предпринимательство», - сказал депутат.

В частности, он раскритиковал налог на добавленную стоимость. «У нас есть совершенно дикий налог – НДС. Мы его еще и повысили с 18 до 20 пунктов. Это абсолютно абсурдный налог, который заставляет всю цепочку потребителей авансировать последующий передел. В лучшем случае, его можно было бы заменить налогом с продаж. При этом в бюджет из порядка 50 триллионов рублей НДС попадает лишь 10. Они просто теряются», - считает парламентарий.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что экономические проблемы помимо Ингушетии наблюдаются также в Мордовии - там госдолг превышает годовой объем собственных средств. Кроме того, в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии растут объемы безработицы несмотря на активное финансирование этих регионов государством. Вместе с тем он добавил, что для признания региона банкротом необходимо не только заключение Счётной палаты, но и решение суда.

