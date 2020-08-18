20.08.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?».

По всей территории Белоруссии уже девятый день идут массовые протесты. В ходе столкновений задержаны оказались несколько тысяч человек, известно о сотнях пострадавших. Забастовки уже проходят на крупнейших предприятиях страны, хотя изначально Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что основой протестов являются люди с криминальным прошлым и безработные. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. В свою очередь президент пояснил, что может сложить полномочия «через год или через два», после принятия новой Конституции.

Зачем Лукашенко новая Конституция?

Что ждет Белоруссию в ближайшее время и как изменится политика Лукашенко?

Готов ли Лукашенко к повторным выборам?

Не перерастут ли акции протеста в «майдан»?

Как забастовки на крупных предприятиях скажутся на экономике страны?

Какой будет роль России в урегулировании конфликта?

Как изменились отношения России и Белоруссии?

Есть ли альтернатива у Лукашенко?

Участники пресс-конференции:

Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин)

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Аккредитация не ведется. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 20.08.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

Использование текстовых, аудио- и видеоматериалов опубликованных на сайте NSN.fm или на официальных страницах информационного агентства "Национальная Служба Новостей"в социальных сетях, платформах и сервисах, допускается только с обязательным указанием первоисточника - ИА НСН, а также с гиперссылкой на сайт NSN.fm, как источник информации.



