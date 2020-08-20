Эксперт назвал ошибки протестующих в Белоруссии

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?».

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал НСН, какие ошибки допустили протестующие в Белоруссии.

«В Минске вышла огромная толпа, постояла и ушла. Они не освободили этих узников, об освобождении которых они кричат. Они могли бы пройтись по всем СИЗО, по всем тюрьмам и вытащить этих людей! Они могли их там брать штурмом», — сказал руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.