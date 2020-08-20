Эксперт назвал ошибки протестующих в Белоруссии
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов назвал ошибки протестующих против результатов выборов в Белоруссии.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?».
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал НСН, какие ошибки допустили протестующие в Белоруссии.
«В Минске вышла огромная толпа, постояла и ушла. Они не освободили этих узников, об освобождении которых они кричат. Они могли бы пройтись по всем СИЗО, по всем тюрьмам и вытащить этих людей! Они могли их там брать штурмом», — сказал руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
По мнению Колташова, это говорит «о крайней неопытности, наивности этой массы» с одной стороны, а с другой стороны, это говорит об отсутствии «развёрнутого корпуса», способного управлять белорусскими протестами.
Протесты в Белоруссии начались 9 августа в ночь после голосования. Против протестующих были применены резиновые пули и светошумовые гранаты. Множество протестующих пострадали, три человека погибли.
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