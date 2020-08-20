Стрелков предрек Лукашенко судьбу Милошевича и Чаушеску

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ждет судьба бывшего президента Сербии Слободана Милошевича или лидера Румынии Николае Чаушеску, такое мнение на пресс-конференции НСН «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?» выразил экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

«Лукашенко попытается решить проблемы традиционным способом. Раздать всем сестрам по серьгами: всем всего наобещать и ничего из обещанного не выполнить. Он уже показал свои метания. Скорее всего, также будет действовать и дальше. Будет идти на уступки протестующим и при этом грозить им дубиной, стращать Путиным. Будет давать авансы западным партнером. Но это уже не сработает. Вопрос в том, что недовольство Лукашенко, усталость от него белорусского народа очень велика. Поэтому перед Лукашенко осталось три пути. Одним из них является вариант Януковича, то есть бегство. Но Лукашенко не тот человек, вряд ли он убежит. Так что остаются два варианта – Милошевич или Чаушеску», - сказал Стрелков.