Стрелков: после свержения Лукашенко начнется «литвинизация» Белоруссии
В случае свержения Александра Лукашенко в Белоруссии, новое руководство страны пойдет на разрыв связей с Россией, выйдет из Союзного государства и начнет «литвинизацию» белорусов. То есть Белоруссия пойдет по пути Украины после свержения Виктора Януковича. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?» выразил экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).
«То же самое звучало на Майдане в Киеве. Что получилось, мы все знаем. То же самое, скорее всего, произойдет в Белоруссии, если Лукашенко не уйдет сам, а будет свергнут. Тихановская и ее сторонники в случае прихода к власти, будут проводить литвинизацию страны. Даже не белоруссизацию. И пойдут на разрыв связей с Россией», - сказал Стрелков.
После выборов президента Белоруссии по всей стране идут массовые протесты. В ходе столкновений были задержаны несколько тысяч человек, сотни пострадали, несколько человек погибли. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. В свою очередь Лукашенко заявил, что может сложить полномочия «через год или через два», после принятия новой конституции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- Twitter перестал показывать в поиске аккаунты агентства Sputnik
- Белорусская оппозиция не будет препятствовать участию Лукашенко в выборах
- Прилепин заявил, что СБУ может попытаться выкрасть Стрелкова
- Мексика хочет получить российскую вакцину
- Глава польского МИД подал в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru