Стрелков назвал Прилепина «жуликом» и «балаболкой»

Ранее ФСБ заявила о срыве операции СБУ по похищению в России одного из лидеров ополченцев Донбасса. Задержаны семь человек. Писатель и участник боевых действий в Донбассе Захар Прилепин заявил, что СБУ может не остановиться и в будущем попытаться похитить первого премьер-министра ДНР Александра Бородая или экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.

Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН отказался комментировать слова писателя Захара Прилепина, который заявил, что следующей целью СБУ может быть Стрелков или экс-глава правительства ДНР Александр Бородай.