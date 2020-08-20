Стрелков назвал Прилепина «жуликом» и «балаболкой»

Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков охарактеризовал в эфире НСН писателя Захара Прилепина.

Ранее ФСБ заявила о срыве операции СБУ по похищению в России одного из лидеров ополченцев Донбасса. Задержаны семь человек. Писатель и участник боевых действий в Донбассе Захар Прилепин заявил, что СБУ может не остановиться и в будущем попытаться похитить первого премьер-министра ДНР Александра Бородая или экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.

Экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН отказался комментировать слова писателя Захара Прилепина, который заявил, что следующей целью СБУ может быть Стрелков или экс-глава правительства ДНР Александр Бородай.

ФСБ помешала СБУ похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

«Слова Захара Прилепина я не комментирую. Это слова балаболки. Он жулик и балаболка. Про само событие я знаю не больше вас. Что до возможной реакции руководства России, то не думаю, что она последует», - сказал Стрелков.

Ранее экс-глава правительства ДНР Александр Бородай в эфире НСН выразил готовность к подобным провокациям СБУ.

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ТЕГИ:УкраинаЗахар ПрилепинСБУИгорь Стрелков
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