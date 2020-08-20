Эксперт: протесты против Лукашенко будут длиться месяцами

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов спрогнозировал в эфире НСН сроки протестов в Белоруссии.

Противостояние президента Белоруссии Александра Лукашенко и оппозиции в Белоруссии может затянуться на несколько месяцев, однако завершится поражением главы страны. Об этом на пресс-конференции НСН «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?» заявил руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Эксперт назвал ошибки протестующих в Белоруссии

«Эта ситуация может продолжаться много месяцев. Полгода, год. Пока Запад даже не использовал ресурс обрушения белорусского рубля. Оппозиция будет пытаться расшатать систему, и в какой-то момент система падет, потому что она утратила стержень. Если Лукашенко не уйдет сам, то протесты оппозиции перерастут в Майдан», - сказал Колташов.

Ранее он на пресс-конференции НСН заявил, что целью Запада в Белоруссии является не смещение Александра Лукашенко, а полное уничтожение государственного аппарата.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияПротестыАлександр ЛукашенкоПресс-конференция НСН
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