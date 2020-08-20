Эксперт: протесты против Лукашенко будут длиться месяцами
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов спрогнозировал в эфире НСН сроки протестов в Белоруссии.
Противостояние президента Белоруссии Александра Лукашенко и оппозиции в Белоруссии может затянуться на несколько месяцев, однако завершится поражением главы страны. Об этом на пресс-конференции НСН «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?» заявил руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
«Эта ситуация может продолжаться много месяцев. Полгода, год. Пока Запад даже не использовал ресурс обрушения белорусского рубля. Оппозиция будет пытаться расшатать систему, и в какой-то момент система падет, потому что она утратила стержень. Если Лукашенко не уйдет сам, то протесты оппозиции перерастут в Майдан», - сказал Колташов.
Ранее он на пресс-конференции НСН заявил, что целью Запада в Белоруссии является не смещение Александра Лукашенко, а полное уничтожение государственного аппарата.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- Сотрудникам прокуратуры ужесточат правила поведения в соцсетях
- В Белоруссии возбудили дело из-за попытки захвата власти оппозицией
- В странах Европы фиксируется резкий рост заражений COVID-19
- Генпрокуратура проверит готовность школ к 1 сентября
- Старт учебного года в российских вузах не стали переносить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru