Эксперт: протесты против Лукашенко будут длиться месяцами

«Эта ситуация может продолжаться много месяцев. Полгода, год. Пока Запад даже не использовал ресурс обрушения белорусского рубля. Оппозиция будет пытаться расшатать систему, и в какой-то момент система падет, потому что она утратила стержень. Если Лукашенко не уйдет сам, то протесты оппозиции перерастут в Майдан», - сказал Колташов.

Ранее он на пресс-конференции НСН заявил, что целью Запада в Белоруссии является не смещение Александра Лукашенко, а полное уничтожение государственного аппарата.

