Эксперт: Россия должна надавить на Лукашенко
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что власти РФ должны оказать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Россия должна последовательно давить на Лукашенко, чтобы его действия были направлены на стабилизацию ситуацию в Белоруссии и недопущение превращения Минска в очаг антироссийской политики, об этом на пресс-конференции НСН «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?» заявил руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
«Роль России должна быть давящая. Россия должна давить на Лукашенко, чтобы он выполнил необходимое для стабилизации ситуации. Это касается и его ухода от власти. А с другой стороны, Россия должна не допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии западных игроков, формирования в Минске еще одного антироссийского очага», - сказал Колташов.
Ранее экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) на пресс-конференции НСН заявил, что в случае свержения Александра Лукашенко в Белоруссии, новое руководство страны пойдет на разрыв связей с Россией.
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