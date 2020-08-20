Эксперт: Россия должна надавить на Лукашенко

Россия должна последовательно давить на Лукашенко, чтобы его действия были направлены на стабилизацию ситуацию в Белоруссии и недопущение превращения Минска в очаг антироссийской политики, об этом на пресс-конференции НСН «Будущее Белоруссии: Есть ли жизнь без «Батьки?» заявил руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Роль России должна быть давящая. Россия должна давить на Лукашенко, чтобы он выполнил необходимое для стабилизации ситуации. Это касается и его ухода от власти. А с другой стороны, Россия должна не допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии западных игроков, формирования в Минске еще одного антироссийского очага», - сказал Колташов.