18.12.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Блогеры и закон. Чем запомнился 2023 год сфере цифрового контента»

В 2023 году блогосфера столкнулась сразу с несколькими серьезными вызовами — налоговыми проверками и введением штрафов за отсутствие маркировки рекламы. Это вынудило рынок выйти из серой зоны и резко повысило спрос на бухгалтеров и юристов. Резонансными случаями стало возбуждение нескольких уголовных дел Следственного комитета (СК) против крупных российских блогеров из-за неуплаты налогов: Аяз Шабутдинов, Лерчек, Елена Блиновская, Александра Митрошина и др.

Так же попытки Запада влиять на население стран через компании, которые имеют доступ к большому объему данных, стали основными вызовами цифрового пространства в 2023 году. Многие российские пользователи так и остались на западных площадках.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как законодательно сегодня регулируется цифровой контент?

За что могут сегодня «наказывать» блогеров?

Какими платформами сегодня можно официально пользоваться блогерам?

Каким образом сегодня блогеры платят налоги?

Планируются ли новые законодательные инициативы в отношении регулирования блогерской деятельности?

С появлением системы маркировки стал ли рынок рекламы у блогеров чище?

Участники пресс-конференции:

Кирьянов Артём Юрьевич, заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике

заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Едидин Борис Александрович, заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

