18.12.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Блогеры и закон. Чем запомнился 2023 год сфере цифрового контента»
В 2023 году блогосфера столкнулась сразу с несколькими серьезными вызовами — налоговыми проверками и введением штрафов за отсутствие маркировки рекламы. Это вынудило рынок выйти из серой зоны и резко повысило спрос на бухгалтеров и юристов. Резонансными случаями стало возбуждение нескольких уголовных дел Следственного комитета (СК) против крупных российских блогеров из-за неуплаты налогов: Аяз Шабутдинов, Лерчек, Елена Блиновская, Александра Митрошина и др.
Так же попытки Запада влиять на население стран через компании, которые имеют доступ к большому объему данных, стали основными вызовами цифрового пространства в 2023 году. Многие российские пользователи так и остались на западных площадках.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Как законодательно сегодня регулируется цифровой контент?
- За что могут сегодня «наказывать» блогеров?
- Какими платформами сегодня можно официально пользоваться блогерам?
- Каким образом сегодня блогеры платят налоги?
- Планируются ли новые законодательные инициативы в отношении регулирования блогерской деятельности?
- С появлением системы маркировки стал ли рынок рекламы у блогеров чище?
Участники пресс-конференции:
- Кирьянов Артём Юрьевич, заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике
- Едидин Борис Александрович, заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC