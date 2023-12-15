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Блогеры и закон. Чем запомнился 2023 год сфере цифрового контента

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Начало конференции

13:00

18 декабря 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

89035945437

18.12.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Блогеры и закон. Чем запомнился 2023 год сфере цифрового контента»

В 2023 году блогосфера столкнулась сразу с несколькими серьезными вызовами — налоговыми проверками и введением штрафов за отсутствие маркировки рекламы. Это вынудило рынок выйти из серой зоны и резко повысило спрос на бухгалтеров и юристов. Резонансными случаями стало возбуждение нескольких уголовных дел Следственного комитета (СК) против крупных российских блогеров из-за неуплаты налогов: Аяз Шабутдинов, Лерчек, Елена Блиновская, Александра Митрошина и др.

Так же попытки Запада влиять на население стран через компании, которые имеют доступ к большому объему данных, стали основными вызовами цифрового пространства в 2023 году. Многие российские пользователи так и остались на западных площадках.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • Как законодательно сегодня регулируется цифровой контент?
  • За что могут сегодня «наказывать» блогеров?
  • Какими платформами сегодня можно официально пользоваться блогерам?
  • Каким образом сегодня блогеры платят налоги?
  • Планируются ли новые законодательные инициативы в отношении регулирования блогерской деятельности?
  • С появлением системы маркировки стал ли рынок рекламы у блогеров чище?

Участники пресс-конференции:

  • Кирьянов Артём Юрьевич, заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике
  • Едидин Борис Александрович, заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

ФОТО: РИА Новости

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