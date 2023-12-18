«Рост доходов!»: Юрист назвал главное преимущество российских площадок для блогеров

Российским блогерам сегодня экономически выгоднее работать на отечественных площадках, заявил заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Борис Едидин в пресс-центре НСН.

«Если мы рассматриваем деятельность блогеров как экономическую деятельность, сегодня российские площадки выглядят более привлекательными. Во-первых, распространение рекламы на российских площадка- это более легальный и правильный путь, это возможность монетизации своего контента. Та аудитория, которая является основной сегодня, успешно пользуется российскими площадками. В этом году мы фиксируем рост доходов ведущих блогеров на 20%. Это как нельзя лучше иллюстрирует экономические стимулы национальных платформ», - объяснил он.

Сегодня аудитория запрещенных в России соцсетей уменьшилась в два раза, но там по-прежнему оседают рекламные бюджеты, заявил ранее заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

