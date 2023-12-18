Депутат Кирьянов анонсировал законопроект об ужесточении рекламы в запрещенных соцсетях
Заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов заявил НСН, что у рекламодателей не будет стимулов работать с запрещенными социальными сетями.
Заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН анонсировал поправки в закон, которые запретят блогерам размещать рекламу в запрещенных в РФ социальных сетях.
«Сегодня мы с точки зрения налогового кодекса должны принять решения, по которым будет режим рекламы на ужесточенных площадках ужесточен. Чтобы у рекламодателя не было стимулов и вариантов идти на эти площадки, а у блогеров был стимул переходить на другие платформы, которые уже сегодня могут заместить запрещенные. Планируются поправки в налоговый кодекс, которые будут противодействовать размещению рекламы на запрещенных площадках. Все должно проходить прозрачно и четко», - отметил он.
Сегодня аудитория запрещенных в России соцсетей уменьшилась в два раза, но там по-прежнему оседают рекламные бюджеты, заявил ранее заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru