Депутат Кирьянов: Блогерам на российских площадках предоставят налоговые льготы

Блогерам, которые работают на российских площадках, в следующем году необходимо предоставить налоговые льготы, заявил заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Необходимо не только наказывать, но и стимулировать блогеров для их перемещения в ту часть российского интернета, которая сегодня уже замещает запрещенные сети. То есть, с одной стороны, мы должны вводить налоговый мониторинг для тех, кто запрещенные соцсети использует. При этом для тех, кто развивает свое дело на отечественных площадках, надо попытаться установить льготное налогообложение. Детали – это уже вопрос обсуждения с сообществом, с Минфином. Такая идея должна быть», - отметил он.

Сегодня аудитория запрещенных в России соцсетей уменьшилась в два раза, но там по-прежнему оседают рекламные бюджеты, заявил ранее заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

