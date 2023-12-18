Депутат Кирьянов: Блогерам на российских площадках предоставят налоговые льготы
Заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике заявил НСН, что в 2024 году необходимо стимулировать работников блогосферы.
Блогерам, которые работают на российских площадках, в следующем году необходимо предоставить налоговые льготы, заявил заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Необходимо не только наказывать, но и стимулировать блогеров для их перемещения в ту часть российского интернета, которая сегодня уже замещает запрещенные сети. То есть, с одной стороны, мы должны вводить налоговый мониторинг для тех, кто запрещенные соцсети использует. При этом для тех, кто развивает свое дело на отечественных площадках, надо попытаться установить льготное налогообложение. Детали – это уже вопрос обсуждения с сообществом, с Минфином. Такая идея должна быть», - отметил он.
Сегодня аудитория запрещенных в России соцсетей уменьшилась в два раза, но там по-прежнему оседают рекламные бюджеты, заявил ранее заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru