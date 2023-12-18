В Госдуме рассказали о процессе перехода блогеров на российские площадки
Артем Кирьянов заявил НСН, что до 80% рекламных денег продолжают поступать на запрещенные площадки.
Сегодня аудитория запрещенных в России соцсетей уменьшилась в два раза, но там по-прежнему оседают рекламные бюджеты, заявил заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Мы сегодня видим переход плавный, пока еще недостаточно активный на российские площадки. Аудитория на электронных площадках, которые были запрещены на территории России, сократилась – стала в два раза меньше по отношению к 2021 году. Эта аудитория по-прежнему составляет серьезное количество людей, Instagram – 25 миллионов человек месячный охват, Facebook – 18 миллионов человек (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Эти площадки находятся в тени, все финансовые потоки, которые идут от рекамодателя, не фиксируются. Это серые, черные схемы. До 80% рекламных денег продолжают поступать на такую базу», - рассказал он.
В 2023 году блогосфера столкнулась сразу с несколькими серьезными вызовами — налоговыми проверками и введением штрафов за отсутствие маркировки рекламы. Это вынудило рынок выйти из серой зоны и резко повысило спрос на бухгалтеров и юристов. Резонансными случаями стало возбуждение нескольких уголовных дел Следственного комитета (СК) против крупных российских блогеров из-за неуплаты налогов: Аяз Шабутдинов, Лерчек, Елена Блиновская, Александра Митрошина и другие.
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