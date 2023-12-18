Депутат Кирьянов призвал к запрету рекламы для иноагентов в России

Заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике заявил НСН, что статус иноагента должен поддерживаться финансовыми решениями.

Иноагенты не должны получать деньги российских рекламодателей, заявил заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Это очевидная вещь, что надо запрещать рекламу для иноагентов. Почему у нас иноагенты должны получать деньги российского рекламодателя? Надо определяться - там они или там. Статус иноагента у нас должен поддерживаться финансовыми решениями», - отметил он.

Сегодня аудитория запрещенных в России соцсетей уменьшилась в два раза, но там по-прежнему оседают рекламные бюджеты, заявил ранее заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.


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ФОТО: РИА Новости
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