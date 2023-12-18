Депутат Кирьянов призвал к запрету рекламы для иноагентов в России

Иноагенты не должны получать деньги российских рекламодателей, заявил заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Это очевидная вещь, что надо запрещать рекламу для иноагентов. Почему у нас иноагенты должны получать деньги российского рекламодателя? Надо определяться - там они или там. Статус иноагента у нас должен поддерживаться финансовыми решениями», - отметил он.

Сегодня аудитория запрещенных в России соцсетей уменьшилась в два раза, но там по-прежнему оседают рекламные бюджеты, заявил ранее заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.



