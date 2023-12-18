«Не просто деньги»: В Госдуме предупредили блогеров об уголовной ответственности
Артем Кирьянов заявил НСН, что в случае с мошенничество речь идет о реальных сроках лишения свободы.
В случае мошеннических схем блогеров речь идет уже об уголовной ответственности, заявил заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Не первый раз предупреждаю людей, которые думают, что что-то можно сегодня скрыть. Есть и уголовная ответственность. Сегодня у нас высокая прозрачность, скрыть ничего не получится. По налогам могут прийти сегодня, завтра или через три года, такой срок исковой давности. Если же речь о каком-то дроблении бизнеса, о мошенничестве, будут другие составы. Это уже в перспективе реальные сроки лишения свободы, это надо понимать. В каких-то ситуациях недостаточно просто отдать деньги», - предупредил он.
Сегодня аудитория запрещенных в России соцсетей уменьшилась в два раза, но там по-прежнему оседают рекламные бюджеты, заявил ранее заместитель председателя комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru