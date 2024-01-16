19.01.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Безопасность ребенка в автомобиле: Новые законодательные инициативы»

Только за минувшие выходные в разных регионах России произошло 368 ДТП, в которых погибли 37 человек и получили травмы 497 человек, сообщила Госавтоинспекция МВД России. В ведомстве добавили, что в 43 ДТП участвовали дети, один из них погиб, еще 53 ребенка получили травмы. В свою очередь Московская Госавтоинспекция предоставила статистику аварийности с детьми за минувший год. За указанный период на территории Москвы было зафиксировано 858 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети в возрасте до 16 лет. И, к сожалению, статистика растет в регионах. Так с начала года на тюменских дорогах в авариях пострадали 29 детей. По данным автоинспекторов, это в два раза больше, чем в январе 2023 года и в большинстве случаев дети перевозились с нарушением ПДД.

Каковы на сегодняшний день критерии качества к автомобильным детским креслам?

С какого и до какого возраста ребенок должен перевозиться в автокресле?

Каково влияние детских автокресел на безопасность жизни и здоровья ребенка при перевозках в автотранспорте?

Как часто перевозки детей происходят без автокресел?

Каково сегодня наказания и стоит ли ужесточить?

Как популяризировать безопасность детских перевозок?

Участники пресс-конференции:

Буцкая Татьяна Викторовна – Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

– Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Баканов Дмитрий Владимирович - Заместитель Министра транспорта Российской Федерации

- Заместитель Министра транспорта Российской Федерации Макаров Владимир Владимирович - Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

- Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Кузьмин Александр Михайлович – Заместитель руководителя Росстандарт

– Заместитель руководителя Росстандарт Данилов-Данильян Антон Викторович , Заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», соруководитель Рабочей группы агрегаторов такси и цифровых платформ при РСПП

, Заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», соруководитель Рабочей группы агрегаторов такси и цифровых платформ при РСПП Хранцкевич Сергей Владимирович – ВРИО начальника отдела полиции пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России

– ВРИО начальника отдела полиции пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Саратцева Елена Александровна – Заместитель руководителя Роскачества

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

