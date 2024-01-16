19.01.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Безопасность ребенка в автомобиле: Новые законодательные инициативы»
Только за минувшие выходные в разных регионах России произошло 368 ДТП, в которых погибли 37 человек и получили травмы 497 человек, сообщила Госавтоинспекция МВД России. В ведомстве добавили, что в 43 ДТП участвовали дети, один из них погиб, еще 53 ребенка получили травмы. В свою очередь Московская Госавтоинспекция предоставила статистику аварийности с детьми за минувший год. За указанный период на территории Москвы было зафиксировано 858 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети в возрасте до 16 лет. И, к сожалению, статистика растет в регионах. Так с начала года на тюменских дорогах в авариях пострадали 29 детей. По данным автоинспекторов, это в два раза больше, чем в январе 2023 года и в большинстве случаев дети перевозились с нарушением ПДД.
- Каковы на сегодняшний день критерии качества к автомобильным детским креслам?
- С какого и до какого возраста ребенок должен перевозиться в автокресле?
- Каково влияние детских автокресел на безопасность жизни и здоровья ребенка при перевозках в автотранспорте?
- Как часто перевозки детей происходят без автокресел?
- Каково сегодня наказания и стоит ли ужесточить?
- Как популяризировать безопасность детских перевозок?
Участники пресс-конференции:
- Буцкая Татьяна Викторовна – Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства
- Баканов Дмитрий Владимирович - Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
- Макаров Владимир Владимирович - Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
- Кузьмин Александр Михайлович – Заместитель руководителя Росстандарт
- Данилов-Данильян Антон Викторович, Заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», соруководитель Рабочей группы агрегаторов такси и цифровых платформ при РСПП
- Хранцкевич Сергей Владимирович – ВРИО начальника отдела полиции пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России
- Саратцева Елена Александровна – Заместитель руководителя Роскачества
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8