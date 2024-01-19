МВД: В 2023 году в ДТП погибли 399 детей

«В прошлом году, к сожалению, нам не удалось достичь положительных результатов. Мало того, что выросло количество ДТП и количество раненых детей на 3%, у нас также возросло количество погибших детей более чем на 20,9%. Большие числа, мы детьми-пассажирами потеряли небольшую школу. В 9 из 10 случаев (почти 92,7%) дети погибали в легковых транспортных средствах, примерно в ¾ ДТП (порядка 72%) дети погибали из-за нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющими их перевозку, это родители, знакомые и родственники. Больше всего ответственности лежит на родителях», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что камеры Центра организации дорожного движения научились распознавать нарушения правил проезда трамвайных остановок в Москве, отмечает «Радиоточка НСН».

