Роскачество: Лишь 10% россиян готовы потратить на детское автокресло 5 тысяч рублей
Елена Саратцева заявила в эфире НСН, что безопасное детское автокресло сегодня в среднем стоит 7,5 тысяч рублей.
Лишь 10% россиян готовы потратить на детское автокресло 5 тысяч рублей, учитывая, что качественный товар в среднем стоит дороже, заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в пресс-центре НСН.
«Опросы показывают, что большинство россиян готовы потратить на автокресло кратно ниже, чем оно стоит. С этим тоже надо работать, ведь растет не только стоимость машин, но и стоимость компонентов. Лишь 10% россиян готовы потратить на детское автокресло 5 тысяч рублей. При этом примерно 7500 рублей стоит качественное и безопасное детское автокресло», - рассказала она.
В 2023 году в России было возбуждено больше 655 тысяч административных дел за нарушение правил перевозки детей, заявил ранее ВРИО начальника отдела полиции пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Сергей Хранцкевич в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru