Роскачество: Лишь 10% россиян готовы потратить на детское автокресло 5 тысяч рублей

Лишь 10% россиян готовы потратить на детское автокресло 5 тысяч рублей, учитывая, что качественный товар в среднем стоит дороже, заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в пресс-центре НСН.

«Опросы показывают, что большинство россиян готовы потратить на автокресло кратно ниже, чем оно стоит. С этим тоже надо работать, ведь растет не только стоимость машин, но и стоимость компонентов. Лишь 10% россиян готовы потратить на детское автокресло 5 тысяч рублей. При этом примерно 7500 рублей стоит качественное и безопасное детское автокресло», - рассказала она.

В 2023 году в России было возбуждено больше 655 тысяч административных дел за нарушение правил перевозки детей, заявил ранее ВРИО начальника отдела полиции пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Сергей Хранцкевич в пресс-центре НСН.

