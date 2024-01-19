Дептранс Москвы напомнил о необходимости пристегиваться на заднем сиденье
В столичном Дептрансе заявили НСН, что в ДТП часто страдают не пристегнутые пассажиры на задних сиденьях.
Начальник Управления развития таксомоторных перевозок Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Сергей Алексюк в пресс-центре НСН призвал всех пристегиваться даже на заднем сиденье автомобиля.
«Та статистика, с которой мы работаем, показывает тяжесть последствий для задних пассажиров. Они иногда страдают даже сильнее, чем сидящие на передних сиденьях, так как сзади зачастую никто не пристегивается. речь идет и о детях в том числе. Со своей стороны призываем очень внимательно к этому относиться, мы проводим агитационную работу», - сказал собеседник НСН.
Ранее начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Сергей Хранцкевич в пресс-центре НСН заявил, что дети-пассажиры погибают в ДТП в основном из-за нарушений ПДД водителями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru