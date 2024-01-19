Дептранс Москвы напомнил о необходимости пристегиваться на заднем сиденье

«Та статистика, с которой мы работаем, показывает тяжесть последствий для задних пассажиров. Они иногда страдают даже сильнее, чем сидящие на передних сиденьях, так как сзади зачастую никто не пристегивается. речь идет и о детях в том числе. Со своей стороны призываем очень внимательно к этому относиться, мы проводим агитационную работу», - сказал собеседник НСН.

Ранее начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Сергей Хранцкевич в пресс-центре НСН заявил, что дети-пассажиры погибают в ДТП в основном из-за нарушений ПДД водителями.

