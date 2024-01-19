«Машин меньше»: Депутат Буцкая объяснила доплату за такси с детским креслом

Не все таксисты сегодня готовы работать по детскому тарифу со специальным оснащением, родителям необходимо пользоваться личным автокреслом для ребенка, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

«Мы пришли к единственному возможному решению, что родители не будут доплачивать за поездку в такси, если будут со своим детским автокреслом. Если вы вызываете такси и вам необходимо автокресло для ребенка, надо понимать, что таких машин меньше, не каждый водитель принимает для себя решение работать по детскому тарифу. Ждать такие машины дольше. Лучше иметь свое автокресло, к которому привык ребенок», - объяснила она.

Лишь 10% россиян готовы потратить на детское автокресло 5 тысяч рублей, учитывая, что качественный товар в среднем стоит дороже, заявила ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в пресс-центре НСН.

