«Машин меньше»: Депутат Буцкая объяснила доплату за такси с детским креслом
Родители не будут доплачивать за поездку в такси, если будут со своим детским автокреслом, заявила НСН Татьяна Буцкая.
Не все таксисты сегодня готовы работать по детскому тарифу со специальным оснащением, родителям необходимо пользоваться личным автокреслом для ребенка, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
«Мы пришли к единственному возможному решению, что родители не будут доплачивать за поездку в такси, если будут со своим детским автокреслом. Если вы вызываете такси и вам необходимо автокресло для ребенка, надо понимать, что таких машин меньше, не каждый водитель принимает для себя решение работать по детскому тарифу. Ждать такие машины дольше. Лучше иметь свое автокресло, к которому привык ребенок», - объяснила она.
Лишь 10% россиян готовы потратить на детское автокресло 5 тысяч рублей, учитывая, что качественный товар в среднем стоит дороже, заявила ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Проводница, выкинувшая чужого кота из поезда, не связывалась с хозяйкой животного
- Россиянка Тимофеева вышла в четвертый круг на дебютном Australian Open
- Аналитик рассказал о влиянии кризиса в Красном море на курс рубля
- Театр «У Моста» в последний раз покажет спектакли по пьесам Мартина МакДонаха
- «Хотел стать рок-звездой!»: Актер Минекаев из «Слова пацана» об эффекте славы
- Экс-адвокат получил семь лет колонии за покушение на мошенничество
- Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,7 тысячи человек
- Жители Севастополя остались без воды
- «Полны рисков»: Песков оценил поиски Украиной маршрутов для поставок зерна
- Пашинян упрекнул Алиева в создании напряженности на Южном Кавказе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru