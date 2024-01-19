В 2023 году возбуждено 655 тысяч дел за нарушение правил перевозки детей
Сергей Хранцкевич заявил НСН, что подобная халатность родителей приводит к гибели детей.
В 2023 году в России было возбуждено больше 655 тысяч административных дел за нарушение правил перевозки детей, заявил ВРИО начальника отдела полиции пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Сергей Хранцкевич в пресс-центре НСН.
«В 2023 году у нас было возбуждено больше 655 тысяч дел об административных правонарушениях за нарушение правил перевозки детей. Это огромная армия населения. Это только те, кого смогли выявить сотрудники ГИБДД, а есть случаи, когда аварию предупредить не удалось и дети погибли», - рассказал он.
Только за минувшие выходные в разных регионах России произошло 368 ДТП, в которых погибли 37 человек и получили травмы 497 человек, сообщила Госавтоинспекция МВД России. В ведомстве добавили, что в 43 ДТП участвовали дети, один из них погиб, еще 53 ребенка получили травмы. В свою очередь Московская Госавтоинспекция предоставила статистику аварийности с детьми за минувший год. За указанный период на территории Москвы было зафиксировано 858 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети в возрасте до 16 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru