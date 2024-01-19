Депутат Буцкая показала методичку о правилах перевозки детей в автомобиле

«Мы сейчас реализуем большую программу "Декрет о безопасной перевозке детей в автомобиле". Мы собрали информацию о безопасной поездке с ребенком в автомобиле и поместили в одну методичку. И в методичке, и в нашем меморандуме мы постарались максимально простым языком для родителей описать правила дорожного движения, правила перевозки ребенка в автомобиле, правила перевозки ребенка в такси и дать родительские советы. На самом деле, например, мало кто знает, почему маленький ребенок должен сидеть в автомобиле против хода движения автомобиля. Видели, как кресла устанавливаются? Знаете ли, с чем это связано? А с тем, что голова у ребенка при рождении составляет практически 1/4 части тела, если машина тормозит, то получается кивательное движение головы, которое может стать последним движением в жизни маленького ребенка. Ни в коем случае нельзя сажать ребенка в автомобильное кресло в комбинезоне, так как при аварии комбинезончик останется в автомобильном кресле, а ребенок вылетит. Таких подробностей и нюансов очень много, поверьте. Все они в нашей методичке», - сказала собеседница НСН.

Ранее начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Сергей Хранцкевич в пресс-центре НСН заявил, что дети-пассажиры погибают в ДТП в основном из-за нарушений ПДД водителями.

