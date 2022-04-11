12.04.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «БесЦЕННАЯ рыба: какие виды рыбной продукции исчезнут с российского рынка?» Эксперты рыбной отрасли бьют тревогу из-за серьезного сокращения потребления рыбы: по прогнозам Рыбного союза, в 2008 году потребление составляло 22 кг на человека, сегодня - 13 кг, а в скором времени прогнозируют 8 кг. Но это еще не все: на днях Ассоциация добытчиков минтая сообщила, что импорт рыбы в 2022 году сократится на 28–35% по сравнению с прошлым годом. В то же время в СМИ появилась информация, что цены на рыбу скоро поднимутся. По заявлениям экспертов, это связано с сокращением экспорта: объёмы поставок российской рыбы уменьшаются из-за пандемии коронавируса и обострения геополитической обстановки. Рыбаки предупреждают о сложностях с замещением импортного лосося и тунца.



В ходе пресс-конференции участники обсудят на сколько подорожает рыба, какие виды рыб могут исчезнуть с российского рынка и возможно ли импортозамещение в рыбной отрасли.

Участники пресс-конференции:



Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Мартынов Георгий;

Председатель подкомитета по развитию рыбохозяйственного комплекса России Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Виктор Кирочкини;

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

