3.11.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Бескомпромиссный конфликт: Какую роль сыграет Россия в Карабахе?»

Конфликт в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днём на протяжении последнего месяца. За это время было заключено, а затем нарушено уже три перемирия. Организовать прекращение огня пытались и Россия, и США. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, напомнил президенту России о договоре ОДКБ и призвал начать обсуждение возможной помощи Армении. Но российский МИД пообещал защиту Армении, только при условии, если боевые действия будут перенесены непосредственно на армянскую территорию. Журналисты из многих стран сегодня находятся в Нагорном Карабахе, чтобы осветить события, разворачивающиеся в сердце конфликта.

В ходе пресс-конференции НСН, её участники, только недавно вернувшиеся из непризнанной НКР, покажут уникальные видеокадры, снятые на месте событий, расскажут о реальном положении дел там и ответят на главный вопрос – должна ли Россия вмешаться в этот конфликт?

Участники пресс-конференции:

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов;

Один из создателей документального фильма «Один день в Карабахе».

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8