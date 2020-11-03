Милонов пожаловался на угрозы «вырезать детей» после командировки в Карабах
Депутат Госдумы заявил на пресс-конференции НСН, что жители Баку угрожают убить его, а также его детей из-за позиции по Карабаху.
Конфликт в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днём на протяжении последнего месяца. За это время было заключено, а затем нарушено уже три перемирия. Журналисты из многих стран находятся в Карабахе, чтобы осветить события, разворачивающиеся в сердце конфликта.
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал на пресс-конференции НСН, что после командировки в Карабах стал получать угрозы от людей, живущих в Баку.
«К сожалению, война не только там, она далеко за пределами Карабаха. Например, в соцсетях поступают угрозы мне лично физической расправой со стороны жителей Баку. Пишут с угрозами убить меня, моих детей. Они говорят, что, мол, наши люди есть везде, всех твоих детей мы вырежем за твою позицию. Когда люди пишут такое, это значит, что правда не на их стороне. Они роют себе могилу. Люди, которые угрожают жизни маленьким детям - это не люди, а собаки и свиньи», - отметил депутат.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил президенту России Владимиру Путину о договоре ОДКБ и призвал начать обсуждение возможной помощи Армении. В свою очередь, российский МИД пообещал защиту Еревану только при условии боевых действий непосредственно на армянской территории.
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