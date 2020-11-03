Единственный способ. Милонов рассказал, как пробрался в Карабах

Депутат Госдумы заявил в эфире НСН, что не встретиться с боевиками ИГ* по пути в горячую точку довольно сложно.

Конфликт в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днём на протяжении последнего месяца. За это время было заключено, а затем нарушено уже три перемирия. Журналисты из многих стран находятся в Карабахе, чтобы осветить события, разворачивающиеся в сердце конфликта.

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал на пресс-конференции НСН «Бескомпромиссный конфликт: Какую роль сыграет Россия в Карабахе?», как ему удалось попасть в горячую точку.

В Госдуме не исключили ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

«Если в Карабах ехать со стороны Азербайджана, то нужно было бы пересечь линию фронта, поздороваться с этими "прекрасными" людьми из ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация - прим. НСН), которых туда свезли со всех помоек Турции и Сирии. Это было бы сложно, поскольку ехать дальше с отрезанной головой тяжело. Поэтому единственным способом безопасно попасть в Карабах – это через границу с Арменией», - заявил парламентарий.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил президенту России Владимиру Путину о договоре ОДКБ и призвал начать обсуждение возможной помощи Армении. В свою очередь, российский МИД пообещал защиту Еревану только при условии боевых действий непосредственно на армянской территории.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:АзербайджанАрменияВиталий МилоновНагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры