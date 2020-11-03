«Выжженная земля». Милонов обвинил Азербайджан в войне с мирным населением Карабаха

Конфликт в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днём на протяжении последнего месяца. За это время было заключено, а затем нарушено уже три перемирия. Журналисты из многих стран находятся в Карабахе, чтобы осветить события, разворачивающиеся в сердце конфликта.

Побывавший в Карабахе Депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции НСН «Бескомпромиссный конфликт: Какую роль сыграет Россия в Карабахе?» обвинил Баку в атаках на мирное население.