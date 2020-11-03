«Выжженная земля». Милонов обвинил Азербайджан в войне с мирным населением Карабаха

Турецкие беспилотники бомбят в Нагорном Карабахе вовсе не военные объекты, заявил депутат Госдумы на пресс-конференции НСН.

Конфликт в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днём на протяжении последнего месяца. За это время было заключено, а затем нарушено уже три перемирия. Журналисты из многих стран находятся в Карабахе, чтобы осветить события, разворачивающиеся в сердце конфликта.

Побывавший в Карабахе Депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции НСН «Бескомпромиссный конфликт: Какую роль сыграет Россия в Карабахе?» обвинил Баку в атаках на мирное население.

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«Турецкие беспилотники «Байрактар» уничтожают далеко не военные объекты, а мирные цели. Мы не видели разрушенных военных объектов, а вот разрушенные дома и жертвы среди мирного населения то тут, то там встречались. Отсюда я делаю вывод, что Азербайджан ведет войну не с правительством Армении или Нагорного Карабаха, а с населением, со всем живым. Смело можно сказать, что это политика выжженной земли», - заявил парламентарий.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил президенту России Владимиру Путину о договоре ОДКБ и призвал начать обсуждение возможной помощи Армении. В свою очередь, российский МИД пообещал защиту Еревану только при условии боевых действий непосредственно на армянской территории.

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ФОТО: госслужба по ЧС Карабаха
ТЕГИ:ТурцияАзербайджанВиталий МилоновНагорный Карабах
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