Милонов заявил об ударах по Карабаху запрещённым оружием

«Очень важно, что журналисты имеют возможность беспристрастного освещения ситуации, но в условиях, когда само нахождение в Степанакерте опасно для жизни, это делать крайне тяжело. Город вынужден эвакуироваться, остались лишь старики. Бомбежки идут постоянно. Нет гарантии, что ты проснешься завтра утром. Рядом с нашей гостиницей стоял дом, в который попала ракета израильского производства», - отметил он.

Милонов также рассказал, как видел кассетные бомбы после авиаудара.

«Это не фейки, мы видели это лично. Такие боеприпасы категорически запрещены Женевской конвенцией. Тем не менее, Азербайджан их использует для ударов по мирным кварталам», - сказал депутат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил президенту России Владимиру Путину о договоре ОДКБ и призвал начать обсуждение возможной помощи Армении. В свою очередь, российский МИД пообещал защиту Еревану только при условии боевых действий непосредственно на армянской территории.

