Милонов заявил об ударах по Карабаху запрещённым оружием
Депутат Госдумы заявил на пресс-конференции НСН, что в Степанакерте опасно находиться, в городе остались лишь старики.
Конфликт в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днём на протяжении последнего месяца. За это время было заключено, а затем нарушено уже три перемирия. Журналисты из многих стран находятся в Карабахе, чтобы осветить события, разворачивающиеся в сердце конфликта.
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал на пресс-конференции НСН, что Азербайджан использует запрещенные боеприпасы для авиаударов по мирным целям.
«Очень важно, что журналисты имеют возможность беспристрастного освещения ситуации, но в условиях, когда само нахождение в Степанакерте опасно для жизни, это делать крайне тяжело. Город вынужден эвакуироваться, остались лишь старики. Бомбежки идут постоянно. Нет гарантии, что ты проснешься завтра утром. Рядом с нашей гостиницей стоял дом, в который попала ракета израильского производства», - отметил он.
Милонов также рассказал, как видел кассетные бомбы после авиаудара.
«Это не фейки, мы видели это лично. Такие боеприпасы категорически запрещены Женевской конвенцией. Тем не менее, Азербайджан их использует для ударов по мирным кварталам», - сказал депутат.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил президенту России Владимиру Путину о договоре ОДКБ и призвал начать обсуждение возможной помощи Армении. В свою очередь, российский МИД пообещал защиту Еревану только при условии боевых действий непосредственно на армянской территории.
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