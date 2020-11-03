Журналист рассказал, как чуть не погиб при авиаударе в Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днём на протяжении последнего месяца. За это время было заключено, а затем нарушено уже три перемирия. Журналисты из многих стран находятся в Карабахе, чтобы осветить события, разворачивающиеся в сердце конфликта.

Оператор и соавтор документального фильма «Один день в Карабахе» Евгений Рудаков рассказал на пресс-конференции НСН о своем первом опыте работы в горячей точке.