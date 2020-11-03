Журналист рассказал, как чуть не погиб при авиаударе в Карабахе
Оператор и соавтор документального фильма «Один день в Карабахе» заявил, что при авиаударе снаряд чудом не попал в гостиницу.
Конфликт в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днём на протяжении последнего месяца. За это время было заключено, а затем нарушено уже три перемирия. Журналисты из многих стран находятся в Карабахе, чтобы осветить события, разворачивающиеся в сердце конфликта.
Оператор и соавтор документального фильма «Один день в Карабахе» Евгений Рудаков рассказал на пресс-конференции НСН о своем первом опыте работы в горячей точке.
«Мы жили в гостинице в Степанакерте. Ночью начались обстрелы и в 40 метрах от гостиницы упал снаряд. Утром смотрели, там воронка глобальных масштабов. Был двух- или трехэтажный дом, от него вообще ничего не осталось», - отметил журналист.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил президенту России Владимиру Путину о договоре ОДКБ и призвал начать обсуждение возможной помощи Армении. В свою очередь, российский МИД пообещал защиту Еревану только при условии боевых действий непосредственно на армянской территории.
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