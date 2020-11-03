«Ни один не выживет». Милонов о будущем Карабаха под контролем Баку
Коалиция Азербайджана, боевиков ИГ и Турции не пощадит никого, если захватит непризнанную республику, заявил депутат Госдумы на пресс-конференции НСН.
Конфликт в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днём на протяжении последнего месяца. За это время было заключено, а затем нарушено уже три перемирия. Журналисты из многих стран находятся в Карабахе, чтобы осветить события, разворачивающиеся в сердце конфликта.
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал на пресс-конференции НСН, что ждет жителей Карабаха, если Баку возьмет непризнанную республику под контроль.
«Те, кто не сможет скрыться, будут убиты. Совершенно понятно, что ни один человек не выживет в случае прихода так называемой коалиции из боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка. – прим. НСН), азербайджанцев и турков. Живые люди, оказавшиеся под контролем Азербайджана – это пленные. Их заставляют на камеру зачитывать какие-то тексты. Это похоже не поведение террористов в Сирии», - отметил он.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил президенту России Владимиру Путину о договоре ОДКБ и призвал начать обсуждение возможной помощи Армении. В свою очередь, российский МИД пообещал защиту Еревану только при условии боевых действий непосредственно на армянской территории.
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