«Ни один не выживет». Милонов о будущем Карабаха под контролем Баку

Коалиция Азербайджана, боевиков ИГ и Турции не пощадит никого, если захватит непризнанную республику, заявил депутат Госдумы на пресс-конференции НСН.

Конфликт в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днём на протяжении последнего месяца. За это время было заключено, а затем нарушено уже три перемирия. Журналисты из многих стран находятся в Карабахе, чтобы осветить события, разворачивающиеся в сердце конфликта.

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал на пресс-конференции НСН, что ждет жителей Карабаха, если Баку возьмет непризнанную республику под контроль.

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«Те, кто не сможет скрыться, будут убиты. Совершенно понятно, что ни один человек не выживет в случае прихода так называемой коалиции из боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка. – прим. НСН), азербайджанцев и турков. Живые люди, оказавшиеся под контролем Азербайджана – это пленные. Их заставляют на камеру зачитывать какие-то тексты. Это похоже не поведение террористов в Сирии», - отметил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил президенту России Владимиру Путину о договоре ОДКБ и призвал начать обсуждение возможной помощи Армении. В свою очередь, российский МИД пообещал защиту Еревану только при условии боевых действий непосредственно на армянской территории.

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ФОТО: госслужба по ЧС Карабаха
ТЕГИ:АрменияТурцияАзербайджанНагорный Карабах
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