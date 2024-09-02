4.09.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова на тему: «Бархатный сезон. Какой будет погода осенью?»

Средняя температура воздуха в Москве летом 2024 года оказалась на два градуса выше нормы, оно вошло в число семи самых теплых с 1879 года. Из них четыре таких сезона было в XXI веке. При этом, по наблюдениям синоптиков, минувшее лето было очень дождливым: осадков выпало на 40% больше нормы. В течение июня на Москву и многие города центральной России обрушились мегаливни - в отдельных районах легко можно было пересаживаться на лодки. Ну а сентябрь в центральной России стартовал с сухой, солнечной и довольно жаркой погоды.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Как долго теплая погода сохранится в центральной России?

Можно ли ожидать аномально тёплого сентября?

Каких климатических особенностей ждать в этом осеннем сезоне?

Когда в Москву придут осенние дожди?

В каких регионах самые высокие температурные рекорды?

В какие регионы уже пришла климатическая осень?

Какую погоду ожидать на курортах Краснодарского края в ближайшее время?

Мегаливни в Москве в июне 2024. Ждать ли повторения осенью?

Как сказываются на здоровье людей подобные погодные аномалии?

Каким будет атмосферное давление?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на официальной странице VK

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

