«Тепло и солнечно»: Москвичам пообещали «великолепную» погоду на День города

В Москве на День города температура поднимется до 25 градусов, но рано утром будет всего десять градусов тепла, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«В Москве на День города 7-8 сентября будет великолепная погода, яркая, праздничная, с большим количеством солнца. Утром может быть прохладно, рано утром для гуляний придется надеть что-то утепляющее, а днем можно уже будет использовать летнюю одежду с коротким рукавом. В выходные максимальная температура достигнет 23-25 градусов, а рано утром будет всего лишь десять градусов тепла», - отметил он.

В Москве сентябрь будет аномально теплым примерно до 22 числа, бархатный сезон продлится еще минимум полторы недели, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

