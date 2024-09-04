Синоптик Шувалов рассказал, когда в столицу вернутся дожди
Последняя декада сентября придет в норму по количеству осадков после дефицита дождей в августе и сентябре, заявил НСН Александр Шувалов.
Теплая и сухая погода ждет Москву и Подмосковье еще полторы недели, далее количество осадков придет в норму, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Теплая и сухая погода ждет Москву и Подмосковье еще полторы недели, а дальше уже идут долгосрочные прогнозы, точность которых не слишком велика. Скорее всего, последняя декада сентября по всем прогнозам придет в норму по количеству осадков. Потому что до 20-22 сентября количество осадков будет дефицитным. Будем ждать осадков, потому что их недостаток начался еще в июле, в августе выпало в два раза меньше нормы. Это приводит к негативным последствиям, потому что Подмосковье входит в число регионов с чрезвычайной пожарной опасностью», - подчеркнул он.
В Москве на День города температура поднимется до 25 градусов, но рано утром будет всего десять градусов тепла, рассказал ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru