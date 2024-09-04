«Пока не заморозки»: Синоптик предупредил москвичей о ночном похолодании
В Подмосковье ночью температура в ближайшее время будет понижаться до трех градусов, заявил НСН Александр Шувалов.
В Москве и Подмосковье ночью температура в ближайшее время будет понижаться до трех градусов, несмотря на летние температуры днем, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Это нормальное явление, когда ночью происходит интенсивное выхолаживание воздуха, а днем солнце разогревает воздух до значения выше 20 градусов. Хочу заметить, что в Москве произошло понижение температуры в ночь на сегодняшний день, уже утром все почувствовали, что «что-то не то», температура пошла вниз. Ближайшие две ночи в Москве и Подмосковье будут прохладными, в столице от 7 до 10 градусов, по области температура будет понижаться до трех градусов выше нуля. Заморозков пока не будет, хотя обещать не могу, но низкие ночные температуры будут присутствовать. Но ясная погода днем, роса исчезает с травы и температура повышается. Два дня у нас будет максимум 22 градуса днем, а уже на выходных ждем 22-25, а после выходных еще теплее, так что с летом пока не прощаемся», - отметил он.
В Москве сентябрь будет аномально теплым примерно до 22 числа, бархатный сезон продлится еще минимум полторы недели, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
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