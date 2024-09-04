Синоптик Шувалов: Курортный сезон на юге России продлится до начала октября

Курортный сезон на юге России продлится до начала октября, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Продолжение курортного сезона на юге России будет длиться до начала октября. В ближайшие дни и недели погода ничем сверхъестественным не грозит Черноморскому побережью. Но есть возможность образования смерчей в воде в районе Анапы, смерчи образуются над морем, когда температура выше 25 градусов. Это случается почти каждый год, что говорит о том, что температура воды на наших курортах остается высокой. Сезон продлится до октября, поэтому мой прогноз для всех отдыхающих весьма положительный», - отметил он.

В Москве на День города температура поднимется до 25 градусов, но рано утром будет всего десять градусов тепла, рассказал ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

