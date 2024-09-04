«Аномальный сентябрь»: Бархатный сезон продлится в Москве еще полторы недели
Александр Шувалов заявил НСН, что в Москве сентябрь будет аномально теплым примерно до 22-го числа.
В Москве сентябрь будет аномально теплым примерно до 22 числа, бархатный сезон продлится еще минимум полторы недели, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Фраза про бархатный сезон полностью соответствует тому, что ожидается в сентябре. Если смотреть на карты аномалий температуры на первую половину сентября, даже до 20-х чисел, практически вся европейская территория России залита красным цветом. Это означает, что нас ждет аномалия температуры, которая будет в начале сентября достигать четырех-шести градусов, а до 20-22 числа будет достигать двух-трех градусов. К норме температура вернется только к концу сентября. Наслаждаться нам бархатным сезоном еще минимум полторы недели», - рассказал он.
Средняя температура воздуха в Москве летом 2024 года оказалась на два градуса выше нормы, оно вошло в число семи самых теплых с 1879 года. Из них четыре таких сезона было в XXI веке. При этом, по наблюдениям синоптиков, минувшее лето было очень дождливым: осадков выпало на 40% больше нормы. В течение июня на Москву и многие города центральной России обрушились мегаливни - в отдельных районах легко можно было пересаживаться на лодки. Сентябрь в центральной России стартовал с сухой, солнечной и довольно жаркой погоды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru