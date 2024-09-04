«Обычные дожди!»: Залповые ливни не накроют Москву в сентябре

В Москве в сентябре не повторятся залповые ливни, которые накрыли столицу в начале лета, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН. Он объяснил, что таких серьезных контрастов температур больше не будет.

«Сила ливней зависит от контрастов температур. Сильные ливни в Москве сопровождались всплеском жары до 30 градусов. Именно на стыке масс формируются очень мощные облака, местами залповые ливни, как было в Москве, когда в начале июня выпала за сутки месячная норма. Осенью дожди могут начаться только при циклоне, пока такая вероятность минимальна, что будут именно залповые ливни. В конце сентября придут обычные осенние дожди», - отметил он.

В Москве на День города температура поднимется до 25 градусов, но рано утром будет всего десять градусов тепла, рассказал ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

