3.02.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Авиакатастрофа с фигуристами из России в США: Кто ответит за трагедию?»
В Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе выходцы из России - чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. В вертолете — трое американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «плохой ситуацией, которую следовало предотвратить». За сутки до крушения самолета авиакомпании American Airlines в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне другой лайнер вынужденно ушел на второй круг из-за появления вертолета в небе, сообщают СМИ.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему не сработали системы предупреждения о столкновении на самолете и вертолете?
- Какова была роль диспетчера в данной катастрофе?
- Обсуждается ли версия об умышленном столкновении?
- Почему военные тренировочные полеты совершаются в зоне посадки гражданской авиации?
- Кто понесет ответственность?
- Будут ли выплачены компенсации родственникам погибших?
Участники пресс-конференции:
- Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;
- Президент агентства «Безопасность полетов», полковник запаса, Академик Академии Транспорта, Начальник Главного управления воздушным движением Министерства гражданской авиации СССР Валерий Шелковников;
- Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8