3.02.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «​​​​​Авиакатастрофа с фигуристами из России в США: Кто ответит за трагедию?»

В Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе выходцы из России - чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. В вертолете — трое американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «плохой ситуацией, которую следовало предотвратить». За сутки до крушения самолета авиакомпании American Airlines в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне другой лайнер вынужденно ушел на второй круг из-за появления вертолета в небе, сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему не сработали системы предупреждения о столкновении на самолете и вертолете?

Какова была роль диспетчера в данной катастрофе?

Обсуждается ли версия об умышленном столкновении?

Почему военные тренировочные полеты совершаются в зоне посадки гражданской авиации?

Кто понесет ответственность?

Будут ли выплачены компенсации родственникам погибших?

Участники пресс-конференции:

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Президент агентства «Безопасность полетов», полковник запаса, Академик Академии Транспорта, Начальник Главного управления воздушным движением Министерства гражданской авиации СССР Валерий Шелковников;

Основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

