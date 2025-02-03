«Экономия и хаос»: Трунов обвинил Минобороны США в авиакатастрофе над Вашингтоном

В авиакатастрофе над Вашингтоном виновато Минобороны США, так как пилоты тренировались над столицей в вертолетах, которые не были оборудованы всеми необходимыми системами, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Мы считаем, что виновно Министерство обороны США. Во-первых, надо понимать общую картину. Армия разрешаем своим пилотам тренироваться над столицей страны. Этот аэропорт Рейгана находится в центре Вашингтона, буквально два километра до Белого дома. Из окна Белого дома было видно эту аварию. Самые загруженные пути. В 2023 году аэропорт рекордно обслужил более 25 миллионов человек, а он рассчитан на 15 миллионов. У него полоса посадки и взлета самая загруженная по всей стране. Во-вторых, над аэропортом было разрешено летать «такси», частники могли летать, ведомства могли доставлять чиновников и так далее. Понимаете, какой хаос над этим аэропортом? И при этом всем здесь проходят тренировочные полеты. Кто думаем об этом? Когда эти коридоры полетов составлялись, ситуация в городе была другой. Теперь требуется другая регламентация, этого не сделали», - рассказал он.