«Экономия и хаос»: Трунов обвинил Минобороны США в авиакатастрофе над Вашингтоном

Игорь Трунов заявил НСН, что пилот вертолета летел на запрещенной высоте, об этом не знал диспетчер аэропорта.

В авиакатастрофе над Вашингтоном виновато Минобороны США, так как пилоты тренировались над столицей в вертолетах, которые не были оборудованы всеми необходимыми системами, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Мы считаем, что виновно Министерство обороны США. Во-первых, надо понимать общую картину. Армия разрешаем своим пилотам тренироваться над столицей страны. Этот аэропорт Рейгана находится в центре Вашингтона, буквально два километра до Белого дома. Из окна Белого дома было видно эту аварию. Самые загруженные пути. В 2023 году аэропорт рекордно обслужил более 25 миллионов человек, а он рассчитан на 15 миллионов. У него полоса посадки и взлета самая загруженная по всей стране. Во-вторых, над аэропортом было разрешено летать «такси», частники могли летать, ведомства могли доставлять чиновников и так далее. Понимаете, какой хаос над этим аэропортом? И при этом всем здесь проходят тренировочные полеты. Кто думаем об этом? Когда эти коридоры полетов составлялись, ситуация в городе была другой. Теперь требуется другая регламентация, этого не сделали», - рассказал он.

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По его словам, пилот вертолета летел на запрещенной высоте, об этом не знал диспетчер аэропорта.

«Вторая причина – пилот вертолета летел на запрещенной высоте – 99,6 метра. Авиационные правила требуют, чтобы вертолеты на этом маршруте держались не выше 60 метров. Пилот значительно превысил высоту. На этих вертолетах в целях экономии не поставили систему АDS-B, позволяющую диспетчеру видеть высоту полета. Диспетчер видел только точку на экране, но не видит, на какой высоте он летит. А диспетчер понимает, что вертолет должен лететь ниже, чего в реальности не было. Такая ситуация из-за экономии, вертолеты не оборудовали при Байдене», - отметил он.

В аэропорту Рейгана в Вашингтоне за последние десять лет было выявлено 12 опасных сближений самолетов и вертолетов, заявил ранее президент агентства «Безопасность полетов», полковник запаса, Академик Академии Транспорта, Начальник Главного управления воздушным движением Министерства гражданской авиации СССР Валерий Шелковников в пресс-центре НСН.

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