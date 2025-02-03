«Риск существует»: В отрасли призвали сделать выводы из авиакатастрофы в США
Андрей Патраков заявил НСН, что в России было принято решение делать отдельный класс воздушной авиации для беспилотников, теперь эту работу нужно вести с учетом возможных аварий в воздухе.
Авиакатастрофа над Вашингтоном говорит о том, что опасные сближения самолетов и другой техники зачастую не получается контролировать, этот опыт нужно учесть и России, заявил основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в пресс-центре НСН.
«Чужих катастроф не бывает. Лучше заранее об этом думать, у нас тоже это может случиться. У нас такого интенсивного движения самолетов нет. Но недавно у нас было принято решение делать отдельный класс воздушной авиации для беспилотников, которые фактически будут летать в одном пространстве с пилотируемой авиацией. Если эти решения будут реализованы без учета проблем избегания в воздухе, нам тоже грозит подобная ситуация. По факту воздушное пространство едино, его разделяют в моменте, но любые правила могут быть нарушены. Все определяется ситуацией, риск всегда существует. В соответствии с этим должны делаться выводы, как организовывать это пространство. Есть системы, которые даже позволяют прогнозировать такие ситуации», - рассказал он.
В авиакатастрофе над Вашингтоном виновато Минобороны США, так как пилоты тренировались над столицей в вертолетах, которые не были оборудованы всеми необходимыми системами, заявил ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
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