«Риск существует»: В отрасли призвали сделать выводы из авиакатастрофы в США

Авиакатастрофа над Вашингтоном говорит о том, что опасные сближения самолетов и другой техники зачастую не получается контролировать, этот опыт нужно учесть и России, заявил основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в пресс-центре НСН.

«Чужих катастроф не бывает. Лучше заранее об этом думать, у нас тоже это может случиться. У нас такого интенсивного движения самолетов нет. Но недавно у нас было принято решение делать отдельный класс воздушной авиации для беспилотников, которые фактически будут летать в одном пространстве с пилотируемой авиацией. Если эти решения будут реализованы без учета проблем избегания в воздухе, нам тоже грозит подобная ситуация. По факту воздушное пространство едино, его разделяют в моменте, но любые правила могут быть нарушены. Все определяется ситуацией, риск всегда существует. В соответствии с этим должны делаться выводы, как организовывать это пространство. Есть системы, которые даже позволяют прогнозировать такие ситуации», - рассказал он.

В авиакатастрофе над Вашингтоном виновато Минобороны США, так как пилоты тренировались над столицей в вертолетах, которые не были оборудованы всеми необходимыми системами, заявил ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

