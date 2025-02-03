«Тренировочный полет»: В отрасли оценили виновность пилота в аварии над Вашингтоном
Андрей Патраков заявил НСН, что в тренировочном полете инструктор должен брать на себя ответственность за принятие решений.
В аварии над Вашингтоном фактически виноват пилот вертолета, но нужно разбираться с тем, что происходило в момент принятия решения, заявил основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в пресс-центре НСН.
«Есть признаки того, что правила были нарушены. Ответственность на себя берет пилот вертолета в такой ситуации. Неопытность пилота могла сыграть роль. Тренировочный полет предполагает, что пилот проходит подготовку, пилот вряд ли имел опыт в таких сложных условиях. Очевидно, что это была нестандартная ситуация. Вопрос в том, как инструктор его контролировал, так как он должен был принять все меры в случае, если ученик не справляется. Инструктор должен был принять меры, даже если ученик ошибся, на то он и ученик. У каждого во время тренировочного полета есть своя функция. В полете должно участвовать четыре человека», - отметил он.
В авиакатастрофе над Вашингтоном виновато Минобороны США, так как пилоты тренировались над столицей в вертолетах, которые не были оборудованы всеми необходимыми системами, заявил ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
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