«Тренировочный полет»: В отрасли оценили виновность пилота в аварии над Вашингтоном

В аварии над Вашингтоном фактически виноват пилот вертолета, но нужно разбираться с тем, что происходило в момент принятия решения, заявил основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков в пресс-центре НСН.

«Есть признаки того, что правила были нарушены. Ответственность на себя берет пилот вертолета в такой ситуации. Неопытность пилота могла сыграть роль. Тренировочный полет предполагает, что пилот проходит подготовку, пилот вряд ли имел опыт в таких сложных условиях. Очевидно, что это была нестандартная ситуация. Вопрос в том, как инструктор его контролировал, так как он должен был принять все меры в случае, если ученик не справляется. Инструктор должен был принять меры, даже если ученик ошибся, на то он и ученик. У каждого во время тренировочного полета есть своя функция. В полете должно участвовать четыре человека», - отметил он.

В авиакатастрофе над Вашингтоном виновато Минобороны США, так как пилоты тренировались над столицей в вертолетах, которые не были оборудованы всеми необходимыми системами, заявил ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

