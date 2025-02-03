«Сближения и один диспетчер»: В России назвали причины авиакатастрофы в Вашингтоне
Валерий Шелковников заявил НСН, что в аэропорту Рейгана в Вашингтоне один диспетчер отвечал и за самолеты, и за вертолеты.
В аэропорту Рейгана в Вашингтоне за последние десять лет было выявлено 12 опасных сближений самолетов и вертолетов, заявил президент агентства «Безопасность полетов», полковник запаса, Академик Академии Транспорта, Начальник Главного управления воздушным движением Министерства гражданской авиации СССР Валерий Шелковников в пресс-центре НСН.
«В этом аэропорту сложный коридор. Так, с 1988 года было выявлено 23 опасных сближения в районе аэродрома Рейгана. За последние десять лет там было выявлено 12 опасных сближений. За сутки до трагедии также самолет был вынужден уйти на второй круг из-за вертолета. Диспетчер, который там работал, по сути, выполнял функции двух диспетчеров. Он бегал, управляя и самолетами, и вертолетами. Это связано с тем, что денег не хватает на выделение диспетчеров. Мы видим, что проблем здесь очень много. Расследование идет, этот инцидент будет очень тщательно разбирать, но главное сделать выводы», - рассказал он.
29 января в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе выходцы из России - чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. В вертолете — трое американских военнослужащих.
Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «плохой ситуацией, которую следовало предотвратить». За сутки до крушения самолета авиакомпании American Airlines в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне другой лайнер вынужденно ушел на второй круг из-за появления вертолета в небе, сообщают СМИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru